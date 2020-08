Dez anos depois de ter apresentado o mundo doce e colorido de "Teenage Dream", e apenas um dia depois de ser mãe, Katy Perry apresenta o seu "Smile". O novo álbum da cantora norte-americana chegou esta sexta-feira, dia 28 de agosto, e está disponível em todos os serviços de streaming de música.

"Cry About It Later", um dos novos temas de Katy Perry, abre a playlist semanal do SAPO Mag, que segue com "Ice Cream", single que junta Selena Gomez aos Blackpink. O tema da cantora com a banda tornou-se rapidamente viral nas redes sociais e tornou-se num dos assuntos mais comentados no Twitter em todo o mundo.

Para lá da pop, os Smashing Pumpkins surpreenderam os fãs esta sexta-feira com o lançamento de dois novos temas. "Cyr" e "The Colour of Love" chegaram depois de uma contagem de cinco dias nas redes sociais. Os singles do grupo de Billy Corgan deverão fazer parte do próximo álbum, o sucessor de "Shiny and Oh So Bright Vol. 1", de 2018.

Celeste, Calvin Harris com The Weeknd, Travis Scott, Dua Lipa, Átoa, Korn, Noiserv, girl in red, Jaden com Justin Bieber, Russ e Gregory Porter, entre outros, também têm novos singles.

