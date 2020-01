Esta semana, os Pearl Jam partilharam com os fãs um novo tema. "Dance of the Clairvoyants" é o primeiro single do álbum "Gigaton", com lançamento marcado para o dia 27 de março, e abre esta sexta-feira, dia 24 de janeiro, a playlist semanal do SAPO Mag.

"Julgo que a 'Dance of the Clairvoyants' é diferente daquilo que temos tentado fazer - representa uma forma nova de colaborarmos juntos. [O novo álbum] vai ter a variedade de que os nossos fãs gostam. Há algumas canções rock bem diretas, sem dúvidas. E algumas baladas muito simples e despidas. Tem de tudo um pouco, acho eu. E é a nossa cara", garantiu o guitarrista Stone Gossard em entrevista ao programa de Zane Low.

Quem também ofereceu uma prenda aos fãs esta semana foi Rosalía. A cantora espanhola lançou esta quinta-feira um novo single, "Juro Que", acompanhado por um videoclip realizado por Tanu Muino e protagonizado por Omar Ayuso ("Elite", da Netflix).

Para antecipar o Carnaval Ivete Sangalo, lançou esta sexta-feira o seu novo EP - o álbum "O Mundo Vai" já se encontra disponível nos serviços de streaming de música. Além do single que dá nome ao projeto, o disco conta ainda com o tema "Coisa Linda", gravada com o humorista e youtuber Whindersson Nunes, e "Não me Olhe Assim", em que a cantora brasileira divide o microfone com Tom Kray.

Já Capicua, ProfJam, Cristina Branco, April Ivy e Chong Kwong são alguns dos destaques nacionais da semana.

