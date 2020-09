Do fado ao rock, passando pela pop, esta sexta-feira, dia 25 de setembro, há canções novas para todos os gostos e em várias línguas.

A playlist semanal do SAPO Mag abre com "Error", tema que faz parte do novo disco dos Deftones - "Ohms", editado esta sexta-feira, é o nono álbum da banda de Chino Moreno, Frank Delgado, Stephen Carpenter, Abe Cunningham e Sergio Vega.

A música segue com Bárbara Tinoco, que revelou ("sem saber") esta semana o single "Outras Línguas". "Bem, ser artista independente às vezes tem destas coisas! Eu não sabia que ia lançar uma música hoje mas ela decidiu ter vida própria e lançou-se sozinha e fez muito bem! E agora vamos tentar manter o resto da minha coleção de canções (que ficará provavelmente conhecida como o meu primeiro 'álbum') em segredo até novembro ", explicou a artista na sua conta no Instagram.

Os Quatro e Meia, Sara Correia, ÁTOA, Carluz Belo, Virgul e Mishlawi também editaram novos singles esta semana. Na playlist Música Nova Às Sextas poderá ainda ouvir as novas canções de Sia, Pixies, Joji, Sufjan Stevens, Bastille e Pablo Alborán, entre muitos outros.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.