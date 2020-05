Não há desculpas para não renovar a sua playlist de canções - já agora, se quiser descobrir os temas que mais ouviu durante a quarentena, basta clicar aqui. Esta semana, a playlist do SAPO Mag é longa e conta com mais de 40 novos singles.

Um dos destaques desta sexta-feira, dia 15 de maio, é novo tema de Katy Perry. "Daisies" é o primeiro avanço do próximo álbum da cantora norte-americana, com lançamento previsto para agosto.

Esta semana, os Jonas Brothers também surpreenderam os fãs com o anúncio e lançamento de um novo single, intitulado “X”, em colaboração com a cantora colombiana Karol G. Já os Os Two Door Cinema Club divulgaram uma versão da canção "Isolation", de John Lennon - o objetivo é arrecadar fundos para a principal instituição de caridade de justiça social da Irlanda, a Extern.

Mais há mais para ouvir na playlist Música Nova às Sextas: D.A.M.A, The 1975, Moby, Migos, Gavin James, Kygo, AURORA, Lewis Capaldi, Neil Young e os Biffy Clyro também têm novos singles. Do Brasil também chega ainda uma mão cheia de novos temas, de Ivete Sangalo & Jão, Vitão, Giulia Be, Melim ou Vitor Kley.

Todas as sextas-feiras, o SAPO Mag apresenta-lhe numa playlist do Spotify as principais novidades musicais dos últimos dias. Siga aqui todas as playlists da rubrica Música Nova às Sextas.