De acordo com o calendário revelado, Lenine atuará a 24 de novembro no Casino Estoril, em Cascais, e no dia 27 na Casa da Música, no Porto. Há ainda dois concertos planeados, a 25 e 26 de novembro, cujos locais não foram anunciados.

Lenine, "o trovador brasileiro, multi-vencedor de seis prémios Grammy Latinos", volta a Portugal com a digressão "Rizoma", no qual revisita o repertório antigo, à luz de um novo formato acústico.

Em palco, Lenine atuará com violão, acompanhado do filho, Bruno Giorgi (baixo, bandolim, teclados, voz e samples), com quem tem trabalhado na última década, desde a edição do álbum "Chão" (2011).