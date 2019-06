O artista “nasceu no samba e é essa mistura de tradição e modernidade” que o “fascina” e se assume como a “grande magia da sua arte”.

A FEA revelou que, no concerto em Évora, nesta que é “a primeira passagem” de Seu Jorge pela cidade alentejana, o músico vai juntar “o seu lado mais intimista e tradicional com as contaminações de outras músicas e ambientes mais afastados da MPB [Música Popular Brasileira], como o pop ou o funk”, apesar de a atuação contar também com temas clássicos.

Apesar de, em Évora, estar somente programado este concerto, o EA LIVE prossegue em Lisboa, com um festival a 12 de outubro, no Campo Pequeno, com vários artistas e bandas.

Gabriel O Pensador, The Gift, Capitão Fausto, Diabo na Cruz, Stereossauro, Keep Razors Sharp e PAUS são os nomes confirmados no “cartaz” do festival EA LIVE Lisboa, que inclui ainda diversos DJ set.