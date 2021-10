Nas redes sociais, os Imagine Dragons desafiaram os fãs a criarem versões de "Wrecked", single que faz parte do álbum "Mercury – Act 1", editado este ano. O concurso contou com participações de músicos de todo o mundo e o vencedor foi revelado esta segunda-feira, dia 11 de outubro.

Depois de uma votação pública, o português Nuno Casais, de Esposende, foi eleito o vencedor do passatempo apoiado pela Brandless. O músico de 44 anos vai receber 50 mil dólares (cerca de 43 mil euros).

Veja aqui o vídeo.

Ao jornal O Minho, Nuno Casais revelou que gravou a versão do tema dos Imagine Dragons antes do lançamento do concurso. "Eu nessa altura tive sorte – porque não foi mais nada do que sorte – de ter tido a ideia de pegar naqueles temas e fazer dois ‘covers’ dentro daquilo que eu faço, que é livelooping", contou.

"Em setembro anunciaram o concurso e eu só tive de fazer o ‘upload’, com expectativas iguais aos últimos dois anos, desde a pandemia, ou seja, não estava a contar com nada, zero. Mas as coisas surgiram. Tive o apoio massivo da minha zona [na votação], a palavra foi espalhando e foi muito gratificante ver o apoio das pessoas. Acho que esse é que é o verdadeiro prémio, e não o dinheiro", sublinhou ainda.