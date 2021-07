Tom Cruise foi a todas.

Este domingo, o ator conseguiu estar nos três principais eventos mediáticos que decorreram na Inglaterra, deixando as redes sociais espantadas com a incrível gestão que consegue fazer do seu tempo.

A "missão impossível" começou do domingo de manhã no Festival de Velocidade de Goodwood, um dos maiores e mais importantes eventos automobilísticos, que se realizou em West Sussex, um condado a cerca de 90 quilómetros de Londres.

Às duas da tarde, o ator tinha mudado de indumentária para assistir à final masculina de ténis do torneio de Wimbledon, em Londres, entre Novak Djokovic e Matteo Berrettini, com parte da equipa do novo "Missão Impossível", o realizador Christopher McQuarrie e os atores Esai Morales e Greg Tarzan Davis.

Mas a preenchida agenda não ficou por aqui.

Com o estatuto que permite estas coisas, Tom Cruise também tinha bilhetes exclusivos para ir à outra grande final: às 20 horas e já com outro fato, estava no Estádio de Wembley com Christopher McQuarrie para assistir à final do Euro 2020 entre a Inglaterra e Itália.

As redes sociais estão espantadas com a incrível gestão de agenda de Tom Cruise, notada primeiro pelo jornalista e apresentador Greg James, que perguntou aos seus seguidores "Que outros eventos têm planeados na próxima semana para os quais poderiam convidar o Tom Cruise?"

Entre as explicações para a intensa atividade da estrela, destaca-se a de Matt Haig.

"Existem muitos Tom Cruises. Esta é a minha teoria.", partilhou o escritor e jornalista.