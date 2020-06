Este ano, devido à pandemia da COVID-19, as festas de norte a sul do país foram, na sua maioria, adiadas para 2021. Apesar do verão sem festividades populares, Rosinha quer continuar a animar todos os seus fãs.

Esta sexta-feira, dia 5 de junho, a cantora portuguesa lançou um novo álbum. "Fica Sempre no Coador" está disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com edição física, à vendas nas lojas habituais.

O novo disco de Rosinha, que sucede a "Eu Mexo Nos Telhões do Meu Amor" (2019) e a "Eu Descasco-lhe a Banana" (2018), conta 10 novos temas originais. Tal como já habituou os fãs, as novas canções têm como base trocadilhos malandros.

"Só será um sucesso se vocês gostarem", escreveu a artista na sua página no Facebook.