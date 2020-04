Na noite de sábado para domingo, o mundo juntou-se através da música e os ecrãs das televisões, dos computadores, smartphones e tablets foram a primeira fila de um grande palco que recebeu dezenas de pequenos concertos. A iniciativa "One World: Together at Home", promovida pela Global Citizen e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), contou com a participação de vários artistas e foi acompanhada por milhões de espectadores em todo o mundo.

Desde terça-feira, dia 21 de abril, é possível ouvir todas as atuações nos serviços de streaming de música. O alinhamento do festival contou com participações de dezenas de artistas, como Taylor Swift, Lady Gaga, Paul McCartney, Billie Eilish, Elton John, Andrea Bocelli, Celine Dion, Shawn Mendes, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Kacey Musgraves, J Balvin, Chris Martin, Sam Smith ou Stevie Wonder.

A iniciativa, uma ideia de Lady Gaga, foi transmitida nas redes sociais e em vários canais de televisão e estações de rádio de todo o mundo - em Portugal, TVI, MTV e Rádio Comercial transmitiram em direto o espetáculo que arrancou à uma da manhã.