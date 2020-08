Niall Horan, antigo membro dos One Direction, revelou nas redes sociais que sofreu um acidente depois de beber algumas cervejas. "Já tinha bebido umas seis cervejas. Estava a perseguir o meu primo, falhei uma curva e caí sobre o tornozelo. Rompi todos os ligamentos da parte exterior do pé. Tenho os pés mesmo feios senão mostrava ao mundo a quantidade de hematomas", contou na sua conta no Instagram.

"Estava a correr bêbado e estas ruas novas parecem ter sido feitas para andar, mais do que para conduzir", acrescentou. "Não são como as verdadeiras ruas de asfalto e, portanto, têm curvas que parecem curvas de uma estrada onde conduzes. E havia uma pequena curva", explicou o artista britânico.

Nas stories da sua conta no Instagram, Niall Horan mostrou os ferimentos que sofreu, confirmando que terá de usar uma bota ortopédica.