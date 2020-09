Nick Cave revelou esta terça-feira, dia 15 de setembro, através de um texto no seu site, a morte da sua mãe.

"A minha linda mãe morreu hoje, pacificamente. Tinha 93 anos. Era a mais extraordinária das mulheres e foi imensamente amada", escreveu o músico, partilhando uma fotografia da sua mãe.

No texto, Nick Cave agradece aos enfermeiros do hospital de Brighton, na Austrália. "A minha família e eu gostaríamos de agradecer aos enfermeiros do hospital de Brighton, na Austrália, pelo cuidado e pela meiguice que demonstraram nas últimas semanas", frisou o artista.