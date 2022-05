Noble vai estrear-se, em nome próprio, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa. O concerto está marcado para o dia 25 de junho e os bilhetes já se encontram disponíveis nos locais habituais.

No concerto, o cantor vai apresentar os seus principais sucessos e as canções do novo álbum. Em palco, Noble vai receber as vencedoras do desafio #RFMNobleDuetos.

Em fevereiro deste ano, Noble lançou o segundo álbum de originais. “Secrets” nasceu de um desafio lançado pelo artista em conjunto com a rádio RFM, "como uma forma de descobrir novas vozes e dar-lhes uma oportunidade de se lançarem no mundo da música".

“Secrets” conta com 10 temas originais, cinco deles em dueto com as vencedoras do #RFMNobleDuetos e alcançou o segundo lugar do Top nacional de vendas.