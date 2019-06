Noel Gallagher, antigo membro dos Oasis, criticou os britânicos que pedem uma nova votação antes do acordo final sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. "Só há uma coisa pior que um idiota que votou no Brexit: o aumento de imbecis que querem uma nova votação", frisou ao jornal The Manchester Evening News.

"Se o resultado [do Brexit] não vos agrada, vão para a Coreia do Norte (...) No dia do Brexit fiquei em casa e pensei: não me quero chatear a ir votar, quem no seu perfeito juízo votaria pela saída da União Europeia? Não faz sentido. No dia seguinte, acordei e pensei, 'porra'", acrescentou o músico.

Na entrevista, Noel Gallagher defende ainda que é "miserável ver pessoas a tentar fazer com que essa votação seja revertida". "Nenhum de nós gosta disto, mas aconteceu. Odeio-me por não ter votado, tal como muitos o não fizeram. E não o fizeram porque pensaram que ninguém iria votar pela saída. É uma ideia ridícula", acrescentou.