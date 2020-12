O ciclo de concertos arranca no dia ‘8 de janeiro com o concerto a solo da lisboeta Marinho, a que se seguirá, no dia 22, Ghost Hunt, a dupla eletrónica composta por Pedro Chau (The Parkinsons) e Pedro Oliveira (Monomoy), anunciou a organização.

Em fevereiro, dias 5 e 19, sobe ao palco The Twist Connection, a banda coimbrã liderada por Kaló, que vai apresentar o novo disco “Is that real?” (2020), bem como Conferência Inferno, a banda de música eletrónica com influências dark wave e punk, que apresentam ao vivo o disco que vai ser editado em 2021.

O mês de março vai ser marcado por uma residência artística em colaboração com o festival jazz ao largo, que convida quatro músicos a compor canções inspiradas pelo figurado de Barcelos, e pelo concerto de Noiserv, que, a 18 de março, apresenta “uma palavra começada por n” (2020).