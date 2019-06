Os Nova Materia atuam a 13 de julho no Palco NOS Clubbing no NOS Alive, anunciou a organização do festival na terça.feira.

O projeto da francesa Caroline Chaspoul e do chileno Eduardo Henriquez traz ao Passeio Marítimo de Algés, "It Comes" (2018), o primeiro álbum de estúdio. O concerto assinala o regresso da dupla a palcos nacionais, depois da estreia no Musicbox, em Lisboa, em novembro do ano passado.

"It Comes" foi lançado pela editora belga Crammed Discs, casa de artistas como Konono N°1, Yasmine Hamdan, Cibelle e Matias Aguayo.

"A música hipnótica e poderosa da dupla Nova Materia incorpora estranhos sons gerados por materiais brutos e minerais (metal, pedras, etc.) para criar faixas que são, por sua vez, hiper rítmicas e sonhadoras, posicionadas entre o rock pós-punk e a dance music eletrónica", assinala a organização do NOS Alive.

Moondog, Juana Molina e Psychic TV estão entre as inspirações do duo que fez parte da banda Pánico, referência do rock alternativo chileno desde os anos 1990.

O videoclip de uma das canções dos Nova Materia, "Follow You All the Way", foi gravado na serra de Sintra, no verão passado, e tem como realizadora a portuguesa Catarina Limão.

O NOS Alive decorre de 11 a 13 de julho no Passeio Marítimo de Algés. Thom Yorke, The Cure, Grace Jones, Vampire Weekend, Bob Moses, Bon Iver, Chemical Brothers, Camané, The Gift, Linda Martíni ou Ornatos Violeta estão entre os nomes já confirmados do cartaz.