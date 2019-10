Vitão, uma das novas estrelas da música brasileira, juntou-se a Anitta para o seu novo single, o último antes do lançamento do novo álbum. O tema "Complicado" foi composto pelo cantor brasileiro em parceria com Diogo Piçarra. Day, Carol Biazin, Dan, Marcelinho Ferraz e Pedro Dash também participaram na composição.

Segundo a Universal Music, "a composição aconteceu em março deste ano, quando Diogo Piçarra visitou o Brasil e onde esteve a compor em parceria com alguns dos novos nomes da música brasileira, entre eles Vitão".

"No dia em que me ia encontrar com o Vitão e outros artistas, nos estúdios da Head Media em São Paulo, estava a descer no elevador do hotel e surgiu-me este refrão e melodia. Cheguei ao estúdio, mostrei e toda a gente adorou. A partir daí compusemos e escrevemos o resto da música. É um enorme orgulho ver agora esta canção ser lançada na voz do Vitão e da Anitta, uma das maiores embaixadoras da música brasileira da atualidade”, confessa Diogo Piçarra.

Em conversa com o SAPO Mag, no Rock in Rio Brasil, Vitão também confessou ter ficado feliz com a parceria, frisando que espera atuar em Portugal em 2020, depois de lançar o seu novo álbum.

Lançado há uma semana, o videoclip do single soma mais de oito milhões de visualizações no Youtube. O tema conquistou ainda os primeiros lugares no top das canções mais ouvidas no Brasil