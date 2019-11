Os Kiss regressam a Portugal em 2020 para apresentarem a sua última digressão. O concerto de "End of the Road" está marcado para o dia 7 de julho na Altice Arena, em Lisboa, anunciou a Everything Is New.

Os bilhetes para o concerto serão colocados à venda na próxima semana, no dia 22 de novembro.

Em outubro de 1983, o Dramático de Cascais acolheu a estreia dos Kiss em palcos nacionais. A banda norte-americana regressou a Portugal 35 anos depois, em 2018, para um concerto no Estádio Municipal de Oeiras.