A partir desta quinta-feira, dia 1 de junho o Espaço Talante, na Lx Factory, recebe a exposição “O Brasil Redesenhado”, onde Miguel Paiva apresenta alguns dos seus trabalhos criados durante os quatro anos de governo Bolsonaro, período que o renomado artista brasileiro define como “Fim do pesadelo”. A entrada é livre.

“É uma pequena amostra do que fiz neste período tão difícil. Publico minhas charges no ‘Brasil 247’, um jornal online de grande penetração popular. A ideia é justamente contar através dos cartoons essa história”, explica Paiva.

“Estou para lançar um livro de charges deste período chamado ‘Diário do Inferno’. A volta de Lula tenta resgatar o país do período de barbárie que vivemos. Só poder voltar a respirar democracia e política como ela deve ser, já é uma grande conquista”, acrescenta.

Aos 73 anos, Miguel Paiva tem uma longa carreira no Brasil com personagens históricas como Radical Chic (que inspirou um programa da TV Globo, protagonizado por Andréa Beltrão), Gatão de Meia Idade (que contou com um filme protagonizado por Alexandre Borges) e Chiquinha, entre outros. No Espaço Talante, Paiva vai mostrar a vertente política, também muito marcante no seu trabalho.

“O cartoon sempre foi a maneira subversiva de narrar a verdade dos factos. O cartoon mostra o avesso das coisas e tem a capacidade de descobrir desvios para revelar os factos. Por isso incomoda tanto os autoritários”, afirma o artista.

Portugal tem um lugar especial na vida de Miguel Paiva, que vem ao país todos os anos. Fã dos cartoons portugueses, Paiva destaca dois profissionais com quem tem o desejo de trabalhar.

“Conheço e gosto muito do cartunista António e da Cristina Sampaio. Adoraria fazer alguma coisa com eles. Vou todos os anos a Portugal, às vezes até duas vezes ao ano. Minha esposa, Ângela Vieira, é uma atriz muito conhecida em Portugal, tem cidadania. Temos muitos amigos e uma ligação emocional forte com o país”, conta.

O BRASIL REDESENHADO - MIGUEL PAIVA

Inauguração: 1 de junho, 18h30

Encerramento: 5 de agosto

Local: Espaço Talante - Ler Devagar - LX Factory

Morada: Rua Rodrigues Faria, 103, ed. G 0.3 / 1300-501

Horário de Funcionamento: de terça a domingo das 14h00 às 18h30

Entrada Livre