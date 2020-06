Trata-se de "um livro íntimo que acompanha todos os passos da família De la Garza, e em que Laura Esquivel revela os mágicos e secretos fios com que teceu a trama de 'Como Água Para Chocolate'" (1993), e que deu origem ao filme homónimo de Alfonso Arau.

"O Diário de Tita", publicado originalmente em 2018, é o segundo volume da trilogia "Como Água para Chocolate", e revela o diário da sua protagonista: Tita de la Garza, que, cumprindo a tradição mexicana, dedica a sua vida a cuidar da mãe.

Laura Esquivel nasceu na Cidade do México, há 69 anos, foi professora e escreveu obras de teatro para a infância. Revelou-se primeiro como argumentista, e estreou-se como romancista com "Como Água para Chocolate", que está traduzido em 35 línguas, e valeu à autora, em 1994, o Prémio American Booksellers Book of the Year, pela primeira vez atribuído a um escritor não norte-americano.