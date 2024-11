Entre romances e thrillers

"Cluedle: O caso do diamante Dumpleton”, de Hartigan Browne, com selo Porto Editora, convida os leitores a mergulhar, literalmente, na história. O fim só será revelado aos mais audaciosos, que, ao longo do livro, resolverem os enigmas. «Entre desvendar códigos, seguir coordenadas, analisar provas e depoimentos de testemunhas, animação é o que não vai faltar nesta leitura." Um livro obrigatório para os amantes de mistério.

“A Outra Filha”, um inédito em Portugal, da Nobel Annie Ernaux, chega às livrarias, numa tradução de Tânia Ganho, com selo Livros do Brasil. «Annie regressa a um domingo de agosto de 1950, em Yvetot, quando, aos dez anos, ouve uma conversa entre a mãe e uma cliente e, em choque, fica a saber que, antes do seu nascimento, os pais haviam tido uma outra filha. A menina morreu aos seis anos, de difteria, e os pais nunca falaram dela a Annie – nem Annie alguma vez mencionou aos pais ter conhecimento da sua existência. É a ela, a essa irmã com quem nunca brincou ou discutiu, que dirige este texto. Reflexão sobre silêncios e expectativas, sobre a construção da identidade e os significados das memórias, sobre linguagem, a obra é um impressionante jogo de espelhos".

O capítulo final da saga de Faye, “Sonhos de Bronze”, Camilla Läckberg leva o leitor para «o limite do suspense, onde a vingança é o único caminho para sobreviver." Neste novo thriller, Faye enfrenta os seus maiores medos e prepara-se para um confronto implacável. O livro, com tradução de João Reis, é uma edição da Porto Editora.

João Tordo

“Os Dias Contados”, de João Tordo, numa edição Companhia das Letras, «retrata o embate de Pilar Benamor com as várias faces do horror, mas é também uma bonita história de amor entre um pai e um filho, que põe a descoberto as pesadas consequências dos erros mais humanos."

A Quetzal apresenta “Toda a Gente Tem um Plano”, de Bruno Vieira Amaral, com a «história prodigiosa e trágica de Calita, um rapaz negro que tem um plano para a vida. Um retrato do que não vem na literatura bem-comportada –e que nos deixa sem respiração."

“A Idade Frágil”, de Donatella Di Pietrantonio, da Edições Asa, é um romance inspirado por um crime real que ocorreu em Abruzzo, terra natal da autora, A Idade Frágil foi galardoado com o Prémio Strega - o mais importante galardão literário italiano. "Éramos jovens, mas não invencíveis. Éramos frágeis. De um momento para o outro, descobri que podíamos cair, perder-nos, e até morrer."

Chega, este mês, o novo e aguardado romance “Querida Tia”, de Valérie Perrin, numa tradução de Maria Ferro e Maria de Fátima Carmo, da Editorial Presença. «Podem as palavras, escritas ou ditas, ter o poder de mudar o nosso presente e, mais, dar-nos outro passado? Juntando o destino e as vidas de várias mulheres, de forma tocante e surpreendente, Valérie Perrin regressa com um romance que reflete o mais humano e profundo de todos nós."

A proposta da editora Quiuí passa pelo “O Homem que Plantava Árvores”, de Jean Giono, que nos «conta a história de um jovem que, em 1913, sozinho, atravessa os Alpes franceses em busca da natureza e da paz, longe das grandes cidades, acabando por encontrar o abandono humano e a desertificação de uma paisagem desoladora."

Para os apaixonados por thrillers, “Morte no Sanatório”, de Ragnar Jónasson, com tradução de Maria da Fé Peres, é a proposta da TopSeller, com «Um assassínio. Cinco suspeitos. Um enigma há quase 30 anos por desvendar.". A Bertrand Editora faz chegar às livrarias “Arcanjo- Força Sigma”, onde James Rollins, mestre do thriller histórico e científico, «conduz-nos através de uma perseguição pelo globo que vai opor as principais nações, à medida que as lendas sobre um continente perdido se revelam ser reais."

A Cultura Editora apresenta “Erupção”, de Michael Crichton e James Patterson, onde «Uma erupção vulcânica histórica está prestes a destruir o Havai. Mas um segredo cuidadosamente guardado pelos militares durante décadas é muito mais aterrador do que o vulcão."

“As Cicatrizes do Tempo”, de Nuno Carvalho, é a proposta da Saída de Emergência, com «um órfão, um segredo e uma vingança prometida. O que o tempo pode consertar... também pode quebrar."

A não-ficção

“Postal do Dia”, de Luís Osório, com chancela Contraponto, é, nas palavras do prefaciador Marcelo Rebelo de Sousa «Um tipo de crónica que serve, neste caso, para fixar o que nos rodeia e o que nos define, e, ao mesmo tempo, a inquietude imparável desse espírito sempre a partir para novas paragens chamado Luís Osório".

Com selo Oficina do Livro, “As 100 Maiores Curiosidades sobre o Cosmos”, de de Fábio Silva, é uma viagem «num universo perpendicular, feito de ângulos diferentes e é, simultaneamente, um convite para que o leitor se torne, à sua maneira, um poeta do espaço e um astronauta da curiosidade". Também numa edição da Oficina do Livro, chega-nos “A Beleza das Pequenas Coisas”, de Bernardo Mendonça, com «50 conversas com personalidades relevantes da nossa sociedade, realizadas para um dos podcasts de maior referência, o primeiro a ser criado no jornal Expresso, em 2015."

Imperdível é o novo livro de José Tolentino Mendonça “A Vida em Nós - Aforismos”, com edição Quetzal, que «no seu tom simultaneamente confessional, poético e reflexivo, estes fragmentos e aforismos da sua obra reenviam-nos para uma evidência desarmante: a de que, sem beleza (e sem inquietação), a experiência cristã permanece incompleta.". A Quetzal publica igualmente “Os Quatro Evangelhos - Mateus, Marcos, Lucas, João”, de Frederico Lourenço, numa «nova edição que traz uma nova proposta, complementar relativamente ao Volume 1 da Bíblia que o autor traduziu: dar a ler os Quatro Evangelhos na forma mais próxima possível da que era conhecida pelos primeiros cristãos".

No “O Coração Pensante - Ensaios Sobre Israel e a Palestina”, de David Grossman, com tradução de Lúcia Liba Mucznik, numa edição Dom Quixote, «chega a questão mais importante de todas: Haverá alguma vez uma paz duradoura na região?". Com a mesma chancela, a biografia “Sacadura Cabral - O Aviador na Marinha”, de Luísa Costa Gomes, que «procura o seu lado pessoal (de que não existe praticamente rasto), através da reconstituição da sua cronologia e da sua circunstância". A Dom Quixote edita ainda o novo livro de crónicas de Bruno Nogueira, com ilustração de Juan Cavia, “Dores Crónicas”.

“Cartas a um Jovem Poeta - Edição Especial” da Cultura Editora, uma « coleção de dez cartas escritas por Rainer Maria Rilke a Franz Xaver Kappus, um jovem militar que aspirava ser poeta."

Com selo Desassossego, chega “Heresia - Jesus Cristo e os Outros Filhos de Deus”, de Catherine Nixey, que «desvenda as diferentes versões de Cristo que existiram nas mentes dos primeiros cristãos e o processo de evolução — e de eliminação — através do qual Jesus se tornou na figura singular que conhecemos atualmente."

Entre a autoajuda e o desenvolvimento pessoal

“O Teu Corpo Fala - Aprenda a escutar-se para viver de forma mais consciente e saudável”, de Ana Sofia Rodrigues, com selo Estrela Polar. «Através da sua vasta experiência como terapeuta, do conhecimento milenar da Medicina Chinesa, de vários processos e correntes de Desenvolvimento Pessoal, e do convite à prática de auto-reflexão individual no âmbito da saúde física e emocional, vai ensinar-nos como praticarmos a escuta activa do nosso corpo."

«Como Fazer Grandes Coisas - Os segredos e fatores decisivos”, de Bent Flyvbjerg e Dan Gardner, numa edição Talento Intemporal. «Realizar com sucesso, reduzir risco e criar escala. Planear, liderar e concretizar projetos vencedores."

“Fale para Ser Ouvido - Estratégias e técnicas para comunicar com eficácia em qualquer situação”, de Carla Rocha, com chancela Planeta. «Num mundo demasiado ruidoso faça ouvir a sua voz"

“Zen para o Samurai Urbano - Manual de sobrevivência contra o stresse, a ansiedade e as fobias", de Antonio Antefermo, numa edição Pergaminho. «O psicoterapeuta Antonio Antefermo usa a cultura samurai como fulcro da sua prática terapêutica, desenvolvendo exercícios e meditações para o crescimento pessoal e emocional"

O pequeno escaparate

Filho de Pedro Chagas Freitas já foi operado pela 5.ª vez

“Um Cântico de Natal”, de Charles Dickens, com tradução de Paulo Tavares, numa edição Fábula. «Um clássico de Natal de Charles Dickens que se lê com prazer todo o ano". Num espírito pré-natalino chega ainda “Feliz Natal, Geronimo!”, de Geronimo Stilton, com tradução de Maria João Ferro. Um convite da Editorial Presença, para «viver uma aventura de Natal com o Geronimo Stilton! Quem havia de dizer que as férias de Natal se transformariam num desafio… até à última lâmpada?"

A Booksmile faz chegar a 45ª aventura de “O Bando das Cavernas - O incrível Rapaz-Aranha”, de Nuno Caravela, assim como “O Diário de um Banana 19 - Vai dar molho”, de Jeff Kinney.

“O Ladrão de Neve”, de Alice Hemming, com ilustração de Nicola Slater e chancela Jacarandá Editora, numa história fabulosamente divertida de um esquilo surpreendido pela inevitável mudança das estações."

“O Meu Primeiro Vasco da Gama”, de Maria João Medeiros, com ilustração de Oscar Sánchez Requena e chancela Dom Quixote. «Na viagem pelas ondas deste livro, vais descobrir como as velas de Vasco iluminaram a vinda de um mundo novo. Estas páginas serão o teu mapa para explorares os recantos mais (e menos) conhecidos da vida do jovem mareante e veres como ele conseguiu superar uma missão náutica quase impossível."

Com selo Oficina do Livro, “O Rei Tigão”, de Pedro Chagas Freitas, com ilustração de Tiago M., com a «incrível história de um tigre transplantado e de um pinguim que não sabia estar calado".

Haverá melhor aconchego do que um livro? Boas leituras!