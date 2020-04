Este sábado à noite, antes da transmissão do festival "One World: Together At Home", a TVI preparou uma emissão especial apresentada por Rita Rugeroni e Rui Maria Pêgo. "O Mundo Inteiro Em Casa" contou com a participação de Carolina Deslandes, Dino D'Santiago, David Fonseca e Salvador Sobral.

No fecho da emissão da TVI, que antecedeu a iniciativa promovida pela Global Citizen e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Salvador Sobral apresentou uma versão de "all the good girls go to hell", tema de Billie Eilish.

Veja o vídeo:

[veja aqui o vídeo com melhor qualidade, a partir do minuto 42]