"Surpreendente" e "com muita diversão", promete Roberta Medina ao SAPO Mag ao apresentar a nova Roda Gigante do Rock in Rio Lisboa.

Anunciada esta quinta-feira numa conferência de imprensa na capital, a Roda Gigante PiscaPisca.pt contará com 24 cabines decoradas com "cenários únicos alusivos ao mundo do entretenimento – como cabine Back to 90’s, Fifty, Dance, entre outras", além de "playlists tailor made comandadas pelos passageiros, companheiros de viagem surpresa, ativações e sorteios com prémios", revelou a organização do evento.

António Félix da Costa, piloto que se estreia no festival como DJ ao estar envolvido na dinâmica da nova Roda Gigante, também falou ao SAPO Mag sobre o que o público pode esperar desta atração. Já o apresentador João Paulo Luz e o bailarino Cifrão, algumas das figuras públicas presentes no evento desta quinta-feira, revelaram-se expectantes em relação às possibilidades do formato.

A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa está agendada para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022, no Parque da Bela Vista. Foo Fighters, Duran Duran, a-ha, Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Post Malone, Anitta e Jason Derulo são alguns dos nomes confirmados.