O romance histórico “O Último Conjurado”, de Isabel Ricardo, foi traduzido para inglês, com os apoios da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, do Instituto Camões, da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, e da Câmara Municipal de Lisboa.

Intitulado em inglês "The Last Conspirator" (2020), o romance aborda a revolução de 1640, que restaurou a independência de Portugal, sob a liderança de D. João IV e da Casa de Bragança, e recebeu, nos Estados Unidos, o galardão de Prata do Literary Titan Book. O galardão distingue, segundo comunicado enviado à agência Lusa, um romance com personagens complexas, mundos intrincados e temas inspiradores.