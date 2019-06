A coleção, coordenada por Daniel Pires e editada pela Imprensa Nacional, é inteiramente dedicada à obra multifacetada de Bocage, um autor que se desdobrou em múltiplas formas de poesia, que foi dramaturgo e um tradutor rigoroso.

Bocage, considerado o maior representante do arcadismo em Portugal – apontado como o elo de ligação entre o arcadismo iluminista e o romantismo (corrente, paradoxalmente, contrária ao iluminismo) -, entrou em colisão declarada com a estética literária do seu tempo, sem por isso deixar de ser reconhecido e apreciado entre as classes letradas da época.

Esse aspeto, juntamente com a “sua escrita irreverente”, tornaram-no uma referência para gerações e gerações de portugueses, destaca a Imprensa Nacional, responsável pela edição desta coleção “Obras Completas de Bocage”, composta por três volumes.

O primeiro volume da coleção – “Sonetos, Sátiras, Odes, Epístolas, Idílios, Apólogos, Cantatas e Elegias” - ilustra a versatilidade do Poeta, que cultivou quase todos os géneros líricos da época, uma edição em dois tomos, que vem acompanhada por um estudo introdutório, para melhor compreensão da dimensão do homem, da obra e do seu contexto.