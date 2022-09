O festival típico português Óhquetuga Fest vai levar música portuguesa, teatro de rua e jogos tradicionais ao Mercado Municipal D. Pedro V, em Coimbra, durante quatro dias, foi hoje anunciado.

Com entrada gratuita, o programa, tipicamente português, vai ter lugar nos dias 30 de setembro e 1, 7 e 8 de outubro, na Praça de Restauração do Mercado D. Pedro V, na Baixa da cidade, com provas de petiscos tradicionais, de queijos e enchidos, cervejas e vinhos.

“É um evento cujo principal objetivo é divulgar a cultura portuguesa em todas as tipicidades, digamos, deste ativo que é a cultura de Portugal”, disse hoje, na conferência de imprensa de apresentação da primeira edição do evento, o vereador da Câmara Miguel Fonseca.

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Coimbra e pela empresa concessionária dos espaços de restauração (Renasceia – Hotelaria e Restauração) do Mercado.

“O Mercado Municipal é um espaço emblemático da cidade, situado no coração de Coimbra, que está agora completamente requalificado e que estamos empenhados em dinamizar”, sublinhou.

O vereador Miguel Fonseca espera que o evento seja “um impulsionador das visitas ao espaço”.

O primeiro dia do programa, sexta-feira, começa na sexta-feira, tem início ao final da tarde, com o lançamento da iniciativa “Vinhos no Mercado com Casa do Canto”, seguido da atuação de Luís Travassos com fados de Coimbra e de Lisboa.

O dia conta ainda com surpresas teatrais no mercado, um momento SuperBock e ainda um espetáculo pelo grupo de folclore Os Carriços.

No dia seguinte, o festival assinala o Dia Do Idoso e inclui designadamente jogos tracionais e atuações de um rancho folclórico e do músico Tiago Silva.

Já no dia 7 de outubro, o evento conta com uma prova de vinhos, um espetáculo de Laura Moita, com o Fado de Lisboa, e ainda um momento de teatro.

O último dia do festival, 8 de outubro, a iniciativa conta com dois eventos, um deles ligado à sardinha e outro ao polvo.

Este dia inclui ainda um ‘workshop’ com a Tribo da Dança, jogos tradicionais e música ao vivo.

“O programa não está preenchido nem pensado para que estejam sentados só para ver um espetáculo, a ideia é realmente surpreender os visitantes, é por isso que haverá, por exemplo, teatro de rua, bandas itinerantes a passar por todo o espaço do mercado”, referiu o gerente da Praça do Mercado e representante da Renasceia, André Santo.

“Este local, um local emblemático como o mercado, precisa de mais vida e nós estamos cá para dar reposta nesse sentido”, concluiu o músico, cabeça de cartaz desta edição, Tiago Silva.