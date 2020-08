A Câmara de Castelo Branco lançou um desafio às bandas com maioria de membros nascidos ou residentes no concelho de Castelo Branco para que, de quarta a sexta-feira, mostrem o trabalho que se faz na região em termos musicais.

"Durante três dias queríamos mostrar algum do trabalho que se faz na região, em termos da chamada música moderna. A resposta foi, na nossa perspetiva, extraordinária, com 11 bandas a mostrar interesse na sua participação", refere o município de Castelo Branco em comunicado enviado à agência Lusa.

A autarquia adianta que já depois do prazo recebeu manifestações de interesse para a participação no evento, "facto que mostra bem a vitalidade do tecido artístico local, nestas áreas musicais".

A iniciativa começa na quarta-feira, com a participação das bandas Artcase, Sintonizados, LVI e Caligari.

No dia seguinte, atuam o Quinteto Jazz Fusion, The Defenders e os Sem Glória e, na sexta-feira, sobem ao palco Filipe Hanssen, Plano Z, Wakadelics e The Halfzeimers.

Todos os concertos decorrem no Cineteatro Avenida de Castelo Branco, às 21:00, sendo que a entrada é gratuita, mas exige a apresentação de bilhete e serão respeitadas todas as normas da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em todas as noites, na introdução à participação de cada banda vai haver a atuação do DJ Carteiro.