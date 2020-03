Nas últimas semanas, a epidemia do novo coronavírus (Covid-19) tem afetado a indústria do entretenimento. Mas os Korn viram uma oportunidade de negócio: a banda norte-americana decidiu comercializar máscaras faciais com o seu nome.

As máscaras esgotaram rapidamente e vários fãs partilharam vídeos e fotografias nas redes sociais. O produto oficial do grupo foi vendido no site dos Korn por 8,87 euros.

As autoridades de saúde sublinham que apenas as pessoas infectadas e seus cuidadores devem usar máscaras de protecção.

Mais informações sobre o Covid-19 aqui.