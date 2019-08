A OCS adianta que a parceria com a fadista Mariza "é a grande novidade" da programação de verão, estando previsto um concerto conjunto no dia 24 de agosto, na Fatacil, em Lagoa.

O areal da Praia de Altura, no concelho de Castro Marim, recebe o primeiro concerto do ciclo "Clássicos Light", na próxima sexta-feira, 09 de agosto, às 22:00. Com direção do maestro John Avery, será apresentado um programa com "conhecidos êxitos musicais da 7.ª arte", adequado ao ambiente descontraído das noites de Verão, como revelou fonte da OCS à agência Lusa.

Em 11 de agosto, no Jardim 1.º de Dezembro, em Portimão, é a vez do ciclo de música de câmara, com o programa "Uma Viagem Europeia", feita através de obras de Mozart, Rossini, Malcolm Arnold e Jacques Ibert, interpretadas por um agrupamento composto por instrumentistas da OCS: Stefania Bernardi (flauta), David Fresquet (oboé), Rui Travasso (clarinete), Maria Castro (fagote) e Todd Sheldrick (trompa).

O ciclo "Clássicos Light" levará a OCS à zona ribeirinha da Fuseta, no dia 14 de agosto, às 22:00, e à Praça da República em Tavira, no dia 16, à mesma hora, sempre com obras de Tchaikovsky, Johann Strauss, Brahms, Chabrier e Percy Grainger, dirigidas pelo maestro titular, Rui Pinheiro.

Depois do Algarve a orquestra ruma ao Alentejo para apresentar o mesmo programa no Jardim dos Bombeiros, em Almodôvar, no dia 17 de agosto, às 21:30.

A OCS, sob a direção de Rui Pinheiro, termina a Temporada 2018/2019 no recinto da Fatacil, em Lagoa, no dia 24, a partilhar o palco com a cantora Mariza, a partir das 22:00.

Este é o único concerto de entrada paga, em agosto, com o preço dos bilhetes a situar-se nos quatro euros.