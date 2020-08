O primeiro concentro está marcado para o Palácio da Galeia, em Tavira, dia 14 de agosto, às 22:00, espaço que foi preparado para receber eventos com “toda a garantia de segurança” nesta época de pandemia.

A entrada neste espetáculo é grátis, mas de acordo com as normas da DGS é necessário reservar o bilhete para assistir: no dia 13 de agosto, na bilheteira instalada na Praça da Republica entre as 20:00 e as 23:00 ou no dia do espetáculo, na bilheteira no Largo frente ao Palácio da Galeria, entre as 20:00 e as 23:00.

No dia 15, é a vez de Lagoa, às 21:00, no local onde habitualmente se realiza a FATACIL, possibilitando também o distanciamento e todas as regras importas pelas autoridades de saúde para este tipo de eventos. Este concerto tem um custo de cinco euros.

Estes são o segundo e terceiro concerto de uma série de três, que se iniciaram em Portimão, marcando o regresso da OJA aos palcos e ao contacto com o seu público, mas Hugo Alves revelou que em setembro “haverá mais novidades”.

A OJA, nasceu da edição do Lagos Jazz 2004, como Orquestra de Jazz de Lagos, sendo constituída formalmente em 2005 com a designação de Associação Músicas no Sul. Atualmente é designada formalmente de OJA - Associação Orquestra de Jazz do Algarve.

É um projeto de âmbito nacional, que tem por pilar central as artes de palco, neste caso a música, e assim como formação principal a OJA: uma Big Band ou Orquestra de Jazz, com cerca de 18 músicos.