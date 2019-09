No total, sobem a palco onze bandas, divididas entre sexta-feira e sábado, em que a aposta é "explorar mais do que um ou dois géneros de metal", apresentando estilos como Black, Crust, Sludge, Death, Post-Metal ou até sons mais 'avant-garde'.

Além da afirmação do festival no interior do país, a atuação de duas bandas da 'vizinha' Galiza, em Espanha, permite também abrir horizontes.

A presença dos Pneura, de Verín, localidade espanhola que faz fronteira com Chaves, e dos Perpetual, da Corunha, demonstram a aposta em "procurar chamar público do outro lado da fronteira".

As novidades face ao ano de estreia do Outeiro Metal Fest são muitas, desde logo a disponibilização de um parque de campismo, mas também a introdução de copos de plástico reutilizáveis, a aposta em locais de restauração com produtos regionais e até a criação de um parque de estacionamento e melhoria da sinalética.

"Sabemos que vem gente de fora, pelos muito pedidos para acampamento, e isso significa que são turistas para a região, pois alguns aproveitam para fazerem cá férias", destaca Pedro Freitas.

A preocupação com o meio ambiente está presente nos materiais usados no recinto, como paletes, panos antigos, lonas ou pneus, todos materiais "reutilizáveis, de forma a reduzir a despesa e a poupar o ambiente", mas também para criarem uma "boa imagem, de forma a que quem visite queira voltar no futuro".

Na sexta-feira, os concertos arrancam às 22:00 com Verbian, seguindo-se Pneura, Wrath Sins e Ruina.

No sábado, são os Niil que abrem o palco, às 18:20, num dia que conta com a presença de Divine Ruin, Fere, Perpetual, Redemptus, Gaerea e Systemik Violence.

O Outeiro Metal Fest conta com o apoio do município de Chaves, da junta de freguesia de Outeiro Seco, da Casa de Cultura Popular de Outeiro Seco e do Teatro Experimental Flaviense.