O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, um voto proposto pelo presidente da Assembleia da República de saudação pelo centenário do nascimento do poeta e pintor Mário Cesariny, considerado um dos grandes expoentes do surrealismo português.

No voto, refere-se que Mário Cesariny nasceu em Lisboa, em 1923, cidade onde iniciou a sua formação artística, primeiro como aluno de música de Fernando Lopes-Graça na Academia de Amadores de Música, e, no início dos anos 40, na Escola de Artes Decorativas António Arroio. “Neste ambiente cultural, predominava o neorrealismo e, depois, o surrealismo, que marcaria indelevelmente Cesariny, nomeadamente depois de uma viagem a Paris, onde conheceu André Breton. Segundo Cesariny, o surrealismo era um convite à poesia, ao amor, à liberdade, à imaginação pessoal”, refere-se no voto. No mesmo texto, Augusto Santos Silva aponta que, após o regresso a Portugal, fundou o Movimento Surrealista de Lisboa, “onde, além de O’Neil e Vespeira, participavam nomes como José-Augusto França e João Moniz Pereira”. “Afastar-se-ia deste grupo após divergências e formou, em 1948, com Pedro Oom, Henrique Risques Pereira, António Maria Lisboa e Cruzeiro Seixas, Os Surrealistas. Cesariny foi um pintor de relevo, tendo participado em diversas exposições, mas distinguiu-se, sobretudo, nas artes literárias, como poeta surrealista, romancista, ensaísta, ou tradutor”, sustenta-se. O presidente da Assembleia da República assinala depois que Cesariny “não foi uma personalidade de consensos, muito pelo contrário”. “A rutura e o conflito pautaram diversas dimensões da sua vida e da sua obra. Isso não impediu o seu reconhecimento artístico, distinguido com diversos prémios literários e condecorado com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade de Portugal, atribuída pelo Estado português em 2005”, acrescenta-se. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram