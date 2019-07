Depois de Theresa May e de Boris Johnson, quem será o primeiro-ministro do Reino Unido? A primeira candidatura, apensar de não oficial, já chegou: nas redes sociais, Liam Gallagher frisou que está disposto a avançar.

Na sua conta no Twitter, o ex-Oasis apresentou a sua candidatura. "O meu nome é Liam Gallagher, tenho quatro filhos lindos, envolvi-me em drogas ao longo dos anos, tive vários sucessos no número um. Agora mandem-me as chaves do número 10 [a sede do governo fica em Downing Street, no número 10], e vou resolver essa pilha de m****", escreveu na rede social.

No Twitter, Liam Gallagher partilhou ainda o seu slogan: "parLIAMent". Em resposta a um fã, o músico frisou que uma das suas primeiras medidas seria trazer os Oasis de volta. "Reunir os Oasis novamente, faria disso uma lei", sublinhou.