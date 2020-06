Todos os sábados, a partir da meia-noite, Deejay Kamala é o anfitrião da "Party At Home", uma festa com um set ao vivo em cenário digital.

Este sábado, 13 de junho, é a vez dos Kevu se juntarem à festa. O duo lançou "Rave Is Our Cure" este ano e anunciou esta semana um novo EP com DJ Sandro Silva na Rave Culture.

As festas podem ser vistas no site da iniciativa, no Facebook ou no Instagram.

As primeiras edições foram exclusivas do DJ, mas as mais recentes têm tido convidados. A partir da terceira semana, a festa originou também um programa de televisão emitido todas as sextas feiras na SIC Radical.