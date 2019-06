Philippe Zdar, DJ que fazia parte da dupla Cassius, morreu esta semana aos 52 anos. O músico francês morreu depois de cair de um prédio em Paris, confirmou o agente do produtor à Pitchfork.

De acordo com o comunicado, o francês caiu acidentalmente "do andar mais alto de um velho prédio de Paris", com 19 andares.

Esta sexta-feira, dia 21 de junho, foi editado o novo álbum da dupla Cassius, à qual pertencia Philippe Zdar. O disco "Dreems" conta com 13 canções e com colaborações de D (Beastie Boys) e John Gourley (Portugal. The Man), entre outros.

Philippe Zdar trabalhou como produtor para artistas como Cat Power, Kanye West e os Phoenix.