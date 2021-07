A Photo London irá realizar-se presencialmente entre 9 e 12 de setembro, na Somerset House. Já a versão digital irá estender-se até dia 28 do mesmo mês, em www.artsy.com e www.photolondon.org, de acordo com a organização da feira, em comunicado.

“A feira digital será um suplemento do evento físico, que irá permitir a participação de todos aqueles que não poderão viajar, apesar do alívio das restrições”, refere a organização.

Na 6.ª edição da Photo London irão participar 91 galerias, de 17 países, incluindo a portuguesa Carlos Carvalho – Arte Contemporânea, de Lisboa.

“Esta edição da Photo London tem sido, sem dúvida, a mais desafiante até hoje. Depois de três adiamentos e das constantes mudanças em relação às viagens internacionais estamos muito entusiasmados por podermos realizar a feira na Somerset House em setembro”, afirmaram os fundadores da iniciativa, Michael Benson e Fariba Farshad, citados no comunicado.

Este ano, as exposições incluem “dois corpos de trabalho únicos, mas que se relacionam entre si”: “Bunker: Along the Atlantic Wall”, do fotógrafo italiano Guido Guidi, e “Bunkers”, uma série contínua do fotógrafo sediado em Los Angeles, nos Estados Unidos, Mark Ruwedel, pela Large Glass, de Londres.

A Galeria Albumen, também de Londres, irá apresentar o trabalho de Robert Conrad, Edmund Sumner e Jonathan Moore, “três fotógrafos contemporâneos que partilham o interesse pela fotografia de arquitetura, nomeadamente em fotografar estruturas arquitetónicas abandonadas”.

A Boogie Wall (Londres) apresenta o trabalho de “três mulheres a seguir” - Delphine Diallo, Namsa Leuba and Annina Roescheisen -, a Galeria 193 (Paris) presta tributo a fotógrafos africanos, com a série “Cores de África”, e a Galeria Paul Stolper irá mostrar “cinco obras inéditas de Kevin Cummins, registadas no último concerto dos Sex Pistols no Reino Unido”, bem como trabalhos de Don Brown, David Bailey, Julian Simmons and Sarah Lucas.

Para o Prémio Master of Photography – “atribuído a um artista vivo que contribuiu de forma excecional para a Fotografia” – a artista iraniana Shirin Neshat irá apresentar, pela primeira vez no Reino Unido, “Land of Dreams” na sua totalidade, “111 imagens de habitantes do estado norte-americano do Novo México juntamente com uma instalação vídeo”.

O programa de Talks, com curadoria de William A Ewing, irá decorrer online entre 13 e 28 de setembro, e contam com fotógrafos como Lee Friedlander, Susan Meiselas, Nancy Burson e Jeff Rosenheim.