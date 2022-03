A convite desta associação, a pianista portuguesa estará entre os dias 13 e 16 a apresentar este concerto em várias escolas básicas e jardins de infância vila-condenses. No dia 13, Joana Gama também atuará no Centro de Memória de Vila do Conde.

Pensado para crianças entre os 3 e os 6 anos, “As árvores não têm pernas para andar” parte da ideia de imobilidade das árvores desde que cai uma semente na terra, por oposição às pessoas, que podem viajar e morar em vários lugares.

O espetáculo conta com histórias de Joana Gama, música de João Godinho e cenografia com ilustrações de Francisco Eduardo.