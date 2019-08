Em maio, a pianista lançou o álbum "Travels in my homeland" que resulta de um recital e de um trabalho de investigação sobre a obra dos compositores portugueses Fernando Lopes-Graça e Amílcar Vasques-Dias.

Atualmente, Joana Gama ensaia uma colaboração inédita com o grupo vocal feminino Sopa da Pedra que se traduzirá no concerto "O figo que prometeste", a interpretar no dia 11 no festival Bons Sons, na aldeia de Cem Soldos (Tomar). Neste festival, Joana Gama terá uma dupla participação, já que, no dia 09, apresentará "Danza Ricercata", com a coreógrafa Tânia Carvalho.

Nascida em Braga em 1983, Joana Gama foi por três vezes distinguida com o Prémio Jovens Músicos/Antena 2 entre 2004 e 2008. Tem colaborado com artistas das áreas do teatro, da dança e cinema.

A par do percurso a solo, Joana Gama tem ainda um duo de piano e eletrónica partilhado com Luís Fernandes, com quem editou os álbuns "Quest" e “at the still point of the turning world”.

Um dos trabalhos de maior visibilidade da pianista tem sido a celebração do repertório do compositor francês Erik Satie, com recitais, palestras em escolas, uma performance ininterrupta de 15 horas da peça "Vexations" e um álbum com Luís Fernandes e Ricardo Jacinto.