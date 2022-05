Pierre Aderne e Moacyr Luz irão mostrar em primeira mão as músicas do álbum que estão a construir em conjunto no próximo domingo, dia 8 de maio, às 21h, no Coliseu dos Recreios. O álbum regista parcerias inéditas dos criadores dos movimentos mais importantes da música contemporânea do Rio de Janeiro e de Lisboa - Samba do Trabalhador e Rua das Pretas - compostas remotamente entre Copacabana e Alfama.

Moacyr Luz e Pierre Aderne são colecionadores de artistas e de pessoas com os seus aclamados projectos e este encontro era vontade antiga do destino.

“O mestre Ian Guest, que nos deixou no mês passado, dizia: ‘a criança sabe, porque não sabe que não sabe’. Quando penso em compor com Moa, faço música sem pensar, por pura intuição, como fazem as crianças sem saber. Nossas músicas são retratos de um álbum de família ainda em gestação”, comenta Pierre Aderne a respeito da parceria com Moacyr Luz.

“O Tejo inventou um cais para eu poder encontrar o meu parceiro Pierre Aderne, brasileiro de Copacabana, mas com as costas cravejadas de amêijoas da terrinha. A conversa estendeu-se pelo Atlântico, os radares em sintonia perfeita, que eu trato como predestinação. Compusemos dez músicas entre o Rio de Janeiro e Lisboa, e trocamos mil dúvidas até florescer este álbum que começámos a gravar no clássico estúdio Namouche esta semana”, conta Moacyr Luz.

O Coliseu dos Recreios, para além de colocar em estreia temas inéditos do novo álbum de Pierre Aderne e Moacyr Luz, como “Prado Júnior" e “Carta Aberta à Lisboa", também irá ouvir êxitos compostos por Luz para outros artistas, tais como “Medalha de São Jorge“, editada por Maria Bethânia; ”Cabô, meu pai”, por Beth Carvalho; e “Vida Da Minha Vida”, por Zeca Pagodinho, somadas a outras compostas por Aderne, como “Guia“ e “Mina do Condomínio”, respetivamente para António Zambujo e Seu Jorge.

Na mesma noite também subirá ao palco Pedro Luís, fundador do Monobloco, um dos maiores blocos de carnaval do país - ao lado, como sempre, dos artistas residentes da Rua das Pretas.

O espetáculo será o penúltimo episódio da série, que está a ser filmada e deve estrear-se na RTP1 ainda no mês de maio.