João Pedro Santos pede desculpa no título. O nome do podcast é precisamente 'Entschuldigung!', uma longa palavra que ajuda a perceber a não menos complicada tarefa de aprender o idioma e a cultura. É um espaço de humor, um “guia palerma de como (sobre)viver na Alemanha”.

“A ideia surgiu primeiramente de uma necessidade de comunicar, que é a minha forma natural de estar no mundo, e depois de perceber e interagir com a comunidade portuguesa que faz a sua vida na Alemanha”, contou em entrevista à agência Lusa.

O “Entschuldigung” sai às segundas-feiras e explora temas do dia-a-dia do humorista, a viver há dois anos em Kiel, no norte do país, desde a separação do lixo, às muitas variedades de batatas ou à forma como os alemães pronunciam “João”.

“O objetivo é chegar à malta que anda por aí que se calhar tem as mesmas questões e perceções que eu tenho sobre o que é ser emigrante”, descreveu, confessando que a ideia de produzir o seu primeiro podcast já tem cerca de um ano.