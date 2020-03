“Dito e feito” é outra proposta online do TBA, um programa de podcast lançado em 2019, de periodicidade e formato irregular, “em que falar é uma forma de fazer, e vice-versa”.

Começou com três encomendas a artistas portugueses para criarem peças curtas sobre um teatro vazio e evoluiu para um espaço para conversa, para performance e para música, que conta com a participação, entre outros, da coreografa e dramaturga Lígia Soares, a artista visual e compositora Diana Policarpo, o artista performativo italiano Alessandro Sciarroni, o dramaturgo e encenador argentino Federico León, ou o filósofo, escritor e agitador cultural italiano Franco “Bifo” Berardi.

“(Quase) TBA”, programa de pré-abertura do TBA, que decorreu nos meses de verão do ano passado, é outra das ofertas culturais disponíveis online, composta por “sete propostas intimistas” que foram apresentadas em espaços na vizinhança do TBA.

Disponíveis também no YouTube, os episódios deste programa incluem o músico norte-americano Ian Nagoski a contar histórias dos seus discos do Médio Oriente, o artista e escritor sediado em Inglaterra Augusto Corrieri a falar da sua investigação sobre teatros vazios, e a arquiteta Joana Braga a conversar sobre Lisboa com várias convidadas.

O programa mais antigo nasceu em 2018, quando o TBA não tinha ainda número de telefone ou data de abertura marcada, mas já começava online.

Nessa altura, inaugurou as suas redes sociais, começou a mostrar o TBA passo a passo, André Cepeda fotografou o espaço vazio e a equipa do TBA juntou-se aos videastas Sara Morais e Pedro Gancho para criar três vídeos sobre o teatro.

Esse conjunto de vídeos e fotos encontram-se disponíveis tanto no portal do próprio teatro como no YouTube.

No dia 10 de março, a Câmara Municipal de Lisboa anunciou o encerramento dos museus e teatros municipais (São Luiz, LuCa e TBA), bem como a suspensão das atividades desportivas promovidas pelo município em recinto fechado, pelo menos até dia 3 de abril, no âmbito de um conjunto de "medidas temporárias para reduzir riscos de exposição e contágio" da COVID-19.

Este novo Teatro do Bairro Alto – virado para o experimentalismo - reabrira no dia 11 de outubro de 2019, depois de meses de obras, no espaço anteriormente pertencente ao Teatro da Cornucópia, que estava fechado desde 2016.

