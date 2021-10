Segundo o município de Gouveia, no distrito da Guarda, nos meses de outubro, novembro e dezembro, o Teatro Cine irá receber “um conjunto de artistas e espetáculos nacionais, passando pela música, dança, teatro e performance”.

“Numa mistura de dança com teatro e performance, a 12.ª edição do contraDANÇA vai passar por Gouveia, num projeto que se afirma como uma montra artística para a região do interior”, refere a fonte em comunicado enviado à agência Lusa.

A autarquia explica na nota que, “explorando a arte contemporânea, a iniciativa cultural que pretende despertar para a consciência crítica da arte estará no Teatro Cine de Gouveia entre 7 e 9 de outubro com os espetáculos ‘Wanted’, de entrada gratuita, ‘It’s a Long Yesterday’ e ‘SillySeason– Geração Z’, ambos com um custo de quatro euros”.

No dia 13 de novembro, às 21h30, “a pisar os palcos de Gouveia” estará Noiserv, o projeto musical do multi-instrumentalista David Santos.

“Ao fazer sucesso em 2008 com a sua estreia musical, o artista conhecido por ser uma ‘banda de um homem só’ iniciou a carreira com composições na língua inglesa. Agora, Noiserv regressa aos palcos com ‘Uma Palavra Começada Por N’, o seu mais recente disco, desta vez cantado em português, mas com a sonoridade que sempre caracterizou o artista”, acrescenta.

O espetáculo de Noiserv é gratuito e comemorativo do 79.º aniversário do Teatro Cine de Gouveia.

No dia 4 de dezembro, às 21h30, será realizado um concerto pela banda Polo Norte.

“Celebrando 25 anos de carreira, os Polo Norte vão regressar aos maiores palcos do país, passando pelo Teatro Cine de Gouveia. A banda que tem como voz Miguel Gameiro traz as emblemáticas músicas que marcaram uma geração. Para celebrar a carreira, o grupo irá presentear o público com temas que se enraizaram na cultura musical portuguesa”, adianta o município de Gouveia.

A agenda cultural Viver Gouveia para os últimos três meses do ano também inclui concertos de Basilda (23 de outubro, 21h30) e “Nina Ninar” (11 dezembro, 15h30) e os espetáculos de teatro “Cárcere: Vinicius Piedade” (14 novembro, 21h00) e “Outras Ilhas” (27 novembro, 21h30).

Também estão programadas várias atividades e eventos a realizar pelo concelho, com destaque para a Festa da Castanha, agendada para Folgosinho (entre 29 e 31 de outubro.

No dia 24 de novembro, será celebrado o 14.º aniversário do Museu da Miniatura Automóvel, com a inauguração de novas exposições temporárias e o Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta irá receber a exposição “O sortilégio da Serra da Estrela”.

O município de Gouveia lembra que o Teatro Cine, considerado “um espaço de excelência para receber as manifestações culturais da comunidade”, teve a sua qualidade confirmada ao passar a constituir a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses.

Após um ano com a lotação reduzida, o Teatro Cine de Gouveia retomou a ocupação a 100%, passando o público a usufruir da totalidade dos lugares sentados, mas mantendo-se o uso de máscara, a desinfeção de mãos e o controle de temperatura à entrada.