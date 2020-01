Com base na Alemanha, o quarteto Goldmund, constituído pelos violinistas Florian Schötz e Pinchas Adt, o violetista Christoph Vandory e o violoncelista Raphael Paratore, venceu em 2018 o concurso internacional de quartetos de cordas do Wigmore Hall, em Londres, no Reino Unido, e o concurso internacional de música de câmara de Melbourne, na Austrália.

Os Goldmund, que no ano passado fizeram parte do cartaz do Festival de Marvão, encerram a jornada com a interpretação de obras de Haydn, Dobrinka Tabakova e Debussy.

O programa abre com Simon Höfele, de 25 anos, que interpretará obras de Gershwin, Ravel, Miroslav Srnka e Georges Enesco, seguindo-se Magnus Holmander, que escolheu para o seu recital peças de Schumann, Arvo Pärt, Debussy, Luigi Bassi e Molly Kien.

A violinista Noa Wildschut, de 18 anos, vai interpretar obras de Schubert, Joey Roukens e Prokofiev, sendo revezada no palco do Grande Auditório de Palhavã por Pablo Ferrández, de 28 anos, que vai apresentar obras de Max Bruch, Antón García-Abril e César Franck.

A penúltima presença em palco é a de João Barradas, de 27 anos, natural de Porto Alto, no concelho de Benavente, distrito de Santarém, que vai tocar peças de Bach, Keith Jarrett e Luciano Berio.