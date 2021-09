No dia 18, sábado, a iniciativa tem por lema "Decolonising the City", e convida os participantes a uma visita guiada pela cidade do Porto, pela mão do coletivo InterStruct, representado por Desirée Desmarattes, Natasha Bulha Costa e Vijay Patel. O percurso terá como ponto de encontro a entrada principal dos Jardins do Palácio de Cristal, pelas 14h00, e será seguido de um debate organizado e moderado por Ana Jara e Miguel Cardina, nas galerias do Mira Fórum.

No domingo, dia 19, pelas 17h00, Francisco Calheiros e Maria Trabulo organizam e moderam "Struggle Within Conflict", com a participação de Ana Naomi de Sousa, José António Pinto e Marina Otero Verzier, num debate que, questionando a ação do arquiteto, incide sobre “o afastamento da resolução dos problemas da cidade e dos habitantes, a sobre-estetização do objeto arquitetónico e a dependência quase exclusiva da iniciativa privada e dos interesses da classe dominante” que fazem manutenção da “violência sobre as comunidades mais desfavorecidas, oprimidas e excluídas”.

A Representação Oficial Portuguesa na 17.ª Exposição Internacional de Arquitetura – La Biennale di Venezia desdobra-se entre a vertente expositiva, patente em Veneza no Palazzo Giustinian Lolin, e um ciclo de nove debates, organizado ora por consultores escolhidos pela equipa de curadoria.

Os debates chegam ao Porto, depois de se terem estreado em março, online, e de terem seguido para o Palácio Sinel de Cordes em Lisboa, em junho, numa parceria com a Trienal de Arquitetura.

A Representação Oficial Portuguesa na 17.ª Exposição Internacional de Arquitetura – La Biennale di Venezia conta com curadoria do coletivo portuense depA architects, com Miguel Santos como curador-adjunto e comissariado da Direção-Geral das Artes.

Para se assistir aos debates é necessário contactar previamente o Mira Fórum através do endereço miraforum@miragalerias.net.