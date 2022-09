De acordo com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), a maior feira do livro do mundo, que é essencialmente comercial, para compra e venda de direitos, regressa em pleno, contando também com a presença da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB).

A 74.ª edição da Feira do Livro de Frankfurt marca o regresso da APEL ao encontro mundial do setor editorial, depois de 2019.

Segundo o presidente da Associação, Pedro Sobral, “para Frankfurt [esta] é a primeira feira normal”, porque em 2020 não se realizou e no ano passado realizou-se “com muitas ausências, foi uma feira fantasma, quase”.

“Este ano, os editores de todo o mundo voltaram, e por isso esperamos que seja uma feira interessante desse ponto de vista, e uma boa montra para os editores e escritores portugueses”, acrescentou.

A APEL vai estar localizada num ‘stand’, que disponibiliza espaço para que “os editores que pretendam comprar e vender diretos, o possam fazer com tranquilidade”.

As marcas editoriais portuguesas que vão estar presentes são as que têm capacidade de venda de direitos e que têm maior número de autores de língua portuguesa, explicou o responsável.

As chancelas que vão estar em Frankfurt são a 11x17, Areal Editores, Arte Plural, Assírio & Alvim, Bertrand Editora, Casa Sassetti, Cascais Editora, Chá das Cinco, Contraponto, Desassossego, Edicare Editora, Edições Piaget, Edições Saída de Emergência, Editorial Presença, Etep, FCA, FCA Design, Gestão Plus, IN, Jacarandá, Lidel, Lidel Saúde e Bem-Estar, Livros do Brasil, Lucerna, Manuscrito, Marcador, Pactor, Pactor Kids, Pass, Pergaminho, Porto Editora, Principia, Quetzal, Raíz Editora, Sete Mares, Sextante Editora, Sopa de Letras, Temas e Debates, Verso da Kapa e Zero a Oito.

A Feira do Livro de Frankfurt conta com mais de 7.500 expositores de mais de 100 países, cerca de quatro mil eventos, 285 mil visitantes e 10 mil jornalistas.

Portugal foi o país convidado da Feira do Livro de Franfurt, em 1997.