A mixtape "Young and After Them Riches", gravada aos 16 anos, iniciou uma aventura na criação musical impulsionada pela canção "White Iverson" (2015), disponibilizada online e que chegaria aos ouvidos de nomes como Mac Miller ou Wiz Khalifa, que a elogiaram.

Aos 20 anos, editou "Stoney" (2016), álbum de estreia com participações de Justin Bieber, Kehlani, Quavo e 2 Chainz, sinais de uma carreira em rápida ascensão. As colaborações mantiveram-se no sucessor, "Beerbongs & Bentleys" (2018), que incluiu Nicki Minaj, Swae Lee e G-Eazy entre os convidados, e em "Hollywood's Bleeding" (2019), que contou com Ozzy Osbourne, Halsey, Travis Scott ou Future na equipa de colaboradores.

créditos: Lusa

A uma presença crescente nas rádios e à adesão nos serviços de streaming juntaram-se atuações nos principais festivais mundiais, e Portugal não tem ficado de fora da agenda. Post Malone atuou cá duas vezes: no festival Sumol Summer Fest, na Ericeira, em 2017, e no MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar, em 2019.

O terceiro concerto em palcos nacionais estava marcado para o Rock in Rio Lisboa, este ano, cancelado devido à COVID-19, mas a presença na edição de 2021 já foi assegurada pela organização do evento. Já um espetáculo em Denver, em março passado, gerou polémica por não ter sido adiado devido aos riscos do novo coronavírus. A atuação juntou 18 mil pessoas e não foi imune a críticas por ter contrariado os alertas de isolamento social.

Mais recentemente, em abril, o músico anunciou que já se encontra a preparar o quarto álbum, ainda sem título nem data de edição conhecidos. E se seguir o exemplo dos anteriores, juntará mais êxitos a singles como "Sunflower", "Wow.", "Rockstar", "Psycho", "Goodbyes" ou "Circles".