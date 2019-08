“Temos grandes vozes, grandes poetas, grandes canções, grandes melodias, mas há décadas a esta parte que não conseguimos passar lá para fora a não ser na OTI [festival da Organização de Televisão Iberoamericana] ou na Eurovisão, com o Salvador Sobral. Não temos hipóteses de nada, as multinacionais não apostam em mercados pequenos e como não somos futebolistas, somos poetas, não podemos sair e tentar emigrar", acrescentou.

Segundo José Cid, o reconhecimento internacional surge a par do reconhecimento nacional, que é "tão bom ou melhor" que os galardões além-fronteiras.

"Tenho uma homenagem pública nacional do país inteiro, de norte a sul, há décadas sobre décadas, há cidades em que já fui duas e três vezes e não se cansam, e as pessoas continuam, ao fim de duas horas e meia, a pedir mais e mais, ninguém se quer ir embora. E essa é a maior homenagem que posso ter, é o meu próprio país que ma dá, já com a minha idade, aos 77, porque tenho mantido a voz, a voz está cá toda", disse.

“O Prémio à Excelência Musical é concedido a artistas que fizeram contribuições de significado artístico excecional para a música latina”, refere a página oficial da Academia.

José Cid vai receber o Grammy Latino numa cerimónia em Las Vegas, nos Estados Unidos da América, em 13 de novembro.