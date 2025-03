O festival de pensamento e criatividade Uncover, que inclui ‘masterclasses’, conversas, oficinas, performances, concertos e exposições, acontece este mês, pela primeira vez, em Guimarães.

A 1.ª edição do Uncover, que decorre entre quinta-feira e domingo, irá juntar cerca de 30 personalidades portuguesas e estrangeiras, entre as quais o escritor português Gonçalo M. Tavares, a fotógrafa alemã Laura Zalenga, a ativista nigeriana Nkem Agunwa e o artista visual norte-americano Dread Scott, de acordo com a plataforma Gerador, que organiza o festival, em comunicado.

Logo na quinta-feira acontece a ‘masterclass’ de Gonçalo M. Tavares, que será “sobre a imagem mais reproduzida da história: a representação de Jesus Cristo, um ponto de partida para refletir sobre como as imagens estão repletas de implicações culturais, históricas e filosóficas”.

Nesse dia é também inaugurada a exposição “101 ilustradores encostam o racismo à parede”, com curadoria do ilustrador Nuno Saraiva, que inclui cartazes da autoria de 101 ilustradores, criados para ajudar à mobilização para a manifestação “Não nos encostem à parede”, que aconteceu em 11 de janeiro, em Lisboa.

Além disso são também inauguradas a instalação “Entre o sonho e o agora”, da bailarina Beatriz Lourenço, e a exposição “Fotos de Família”, do fotógrafo Pedro Borges, e haverá uma performance de Tiago Pereira, do projeto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, na qual serão colocadas em diálogo imagens recolhidas em Guimarães no âmbito daquele projeto, em 2015 e este ano.

Para sexta-feira estão marcadas três ‘masterclasses’: A da ativista e gestora de projeto para África na organização WITNESS, que “utiliza o vídeo como ferramenta para a defesa dos direitos humanos”, Nkem Agunwa, será “dedicada ao poder do vídeo na defesa dos direitos humanos”.

Já o artista norte-americano Dread Scott, “cuja arte foi declarada ‘vergonhosa’ pelo Senado dos EUA e o Presidente Bush, em 1989, devido à utilização da bandeira americana”, estará no festival Uncover para “falar de como a arte pode ser um catalisador para a mudança”.

A ‘masterclass’ do ilusionista português Luís de Matos será sobre imagem, perceção e ilusão.

No sábado, o artista, ativista e “primeiro humano reconhecido oficialmente como ciborgue”, Neil Harbisson, estará no festival para “partilhar a sua visão sobre realidade aumentada e a ampliação das capacidades humanas”.

No mesmo dia, a ilustradora Clara Não, a comunicadora Margarida Pinto Correia e o investigador Pedro Morgado irão falar sobre o impacto da imagem na saúde mental, e a fotógrafa alemã Laura Zalenga vai refletir sobre “o poder da fotografia na construção de identidade”.

A programação do festival divide-se entre a Galeria Garagem Avenida e o Centro Cultural Vila Flor.

O preço dos bilhetes para o Uncover varia entre os 24 euros (bilhete diário) e os 32 euros (passe geral), havendo descontos para subscritores do Gerador, uma plataforma independente de jornalismo, cultura e educação, e moradores de Guimarães.

O programa completo do festival pode ser consultado no ‘site’ oficial da Gerador, em www.gerador.eu/uncover.