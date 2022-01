Até ao próximo sábado, dia 29 de janeiro, vão estar nos estúdios da Klasszik, em Sintra, vários produtores internacionais de música, caso de Arrow Benjamin, fundador da Vynil e produtor de Beyoncé e Alicia Keys.

"Este Song Camp tem como grande objetivo juntar as mentes mais brilhantes da música internacional, para a criação de novos sucessos musicais, que serão disponibilizados a estrelas da música mundial", frisa a promotora em comunicado.

O "1st Klasszik Vynl Song Camp" é uma iniciativa da produtora Klasszik, responsável pela carreira de Calema.

Os produtores presentes vêm de várias partes do mundo.

Sinai

- Flames - Zayn x Rehab x Jungleboi

- Rubble to gold - Steve Aoki x Jungleboi

- Hearts ain’t gonna lie - Jonas Blue x Arlissa

Nelson Klasszik

- Não me toca - Anselmo Ralph

- Te Amo - Calema

- A Nossa Vez - Calema

Arrow Benjamin

- Running Lose It All (Beyoncé)

- Alicia Keys

Jonny Coffer

- Freedom - Beyoncé

- Weezer - Rita Ora

- Red Light - Emeli Sandé

- La-La-La

- Izzy Bizu feat Chris Martin, Coldplay (Someone That Loves You)

Daecolm

- Chris Brown, álbum HBOAFM

- Headie One - Cry

- Mario - Drowning