De acordo com o comunicado divulgado na segunda-feira, o primeiro concerto decorre a 21 de julho no festival Musicastrada, em Calcinaia, na região da Toscana.

Até dia 24, a dupla irá ainda atuar no Esterno Notte Festival, em Varese (na região da Lombardia), no Spiagge Soul Festival, em Ravena (Emilia-Romanha), e no San Severino Blues Festival, em San Severino Marche (Marcas).

Os Miramar divulgaram recentemente “Brower”, tema de avanço do segundo álbum, “Miramar II”, com edição prevista para o início de 2022.

Peixe (Pedro Cardoso) e Frankie Chavez (Francisco Chaves) - ainda antes de se chamarem Miramar - atuaram juntos em 2017, a convite da série de concertos Guitarras ao Alto, no Alentejo, pensada para duos inéditos de guitarra.

A propósito desse convite, os músicos refugiaram-se durante dois dias numa casa em Miramar, a trabalhar em canções para os concertos de Guitarras ao Alto, meses depois replicaram esse trabalho em estúdio e daí resultou o primeiro álbum, homónimo, em 2019.

“A sintonia que se criou ali [em Miramar] foi tão profunda que gerou essa produtividade imensa. Foi potenciada com o processo, de ir comer à beira-mar, jogar um pingue-pongue. Foi um ambiente acolhedor, foi muito descontraído”, explicou Peixe em entrevista à agência Lusa quando saiu o álbum.

Em “Miramar”, os dois músicos tocam várias guitarras, incluindo guitarra portuguesa, elétrica e ‘weissenborn’ (‘slide guitar’). A relação de ambos com este instrumento de cordas vem da infância e da adolescência, de aprendizagem entre autodidatismo e academismo.

Peixe, que tem trabalho editado a solo, integra os Ornatos Violeta e foi ainda músico fundador dos Pluto, DEP, Zelig e da OGBE - Orquestra de Guitarras e Baixos Elétricos.

Frankie Chavez lançou vários álbuns a solo, entre os quais “Family Tree” e “Double or nothing”.

Com Miramar, estiveram nomeados para os prémios Impala, de melhor álbum independente europeu, e atuaram em 2020 no Festival Eurosonic de Groningen, na Holanda.